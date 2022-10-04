بايدن يتعهد بدعم بورتوريكو المدمرة جراء الأعاصير

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم بورتوريكو التي ضربها إعصار فيونا المدمر في حين يشكو سكان هذه المنطقة الأميركية الإهمال في أعقاب كوارث طبيعية حلّت بها في الماضي.

وقال بايدن الذي يزور المنطقة برفقة زوجته: "جئنا شخصياً لنظهر أننا معكم وأنّ كل أميركي معكم".

وقبل أن يغادر البيت الأبيض أشار بايدن في انتقاد مبطن لسلفه دونالد ترامب الى أن المنطقة لم يتم الاعتناء بها بشكل جيد بعد سلسلة الأعاصير التي ضربتها.

وأعلن بايدن عن تخصيص 60 مليون دولار لتعزيز وسائل الحماية من العواصف في بورتوريكو، بالإضافة إلى المساعدة الفيدرالية الطارئة لعمليات الإغاثة ورفع الأنقاض.

ويتوجه بايدن غداً إلى ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة التي ضربها إعصار إيان مخلفاً قتلى ودمارا منتصف الأسبوع الماضي. وبلغت حصيلة القتلى 72 شخصاً بينهم 68 من فلوريدا في حين تقدر وسائل إعلام أميركية أنّ عدد الضحايا قد يتجاوز المئة.