خامنئي: احتجاجات إيران «مخططة سلفاً»

اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي، أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع كان «مخططاً لها مسبقاً»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلفها.

وتشهد مدن إيرانية منذ زهاء ثلاثة أسابيع، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق.

وتخلل بعض الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن حمّلت السلطات المسؤولية عنها لـ«مثيري شغب»، وقضى خلالها العشرات بينهم عناصر حفظ النظام.

وقال خامنئي «أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم»، وذلك وفق بيان نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتحدث خامنئي خلال حضوره مراسم تخرج ضباط الأكاديميات العسكرية في طهران، حيث استعرض سيراً برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة العسكريين، الطلاب المتخرجين، وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

ورأى المرشد الأعلى أن «حادثة وفاة الفتاة الشابّة كانت مريرة وأحرقت قلبي»، لكنه اعتبر أن «رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي».