عون: لا شراكة مع إسرائيل في التنقيب عن النفط والغاز

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على «ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة «توتال» الفرنسية، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي»، فيما اقتحم أربعة أشخاص مصرفاً في بيروت لاسترداد وديعتهم.

وأعرب عون عن أمله في أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية.

وقال عون، خلال استقباله مديرة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن جيجان، إن «لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين، بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية».

وأعرب عون عن أمله أن «تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة».

وشدّد على أن «التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد».

بدورها، شدّدت جيجان «على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعاً لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي ذلك، في وقت اقتحم أربعة أشخاص، أمس، بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية لبيروت وحصلوا على وديعتهم (11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش.