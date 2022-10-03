الاتحاد الأوروبي يستدعي السفراء الروس بعد ضم مناطق أوكرانية

استدعى الاتحاد الأوروبي أرفع دبلوماسي روسي في بروكسل، اليوم الاثنين، في إطار عمل منسق مع الدول الأعضاء لإدانة ورفض ضم روسيا جزء من الأراضي الأوكرانية إليها.

وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في التكتل بيتر ستانو لوكالة فرانس برس: "إنها خطوة على مستوى الاتحاد الأوروبي وبتنسيقه".

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي منذ الجمعة استدعاء الدبلوماسيين الروس بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار ضم أربع مناطق في أوكرانيا، واستدعت بلجيكا السفير الروسي. وسارت على خطاها إيطاليا والنمسا اليوم الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سبع حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا. ويقدم مليارات اليورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.