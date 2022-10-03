"الكرملين" يرد على اقتراح استخدام السلاح النووي في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يفضل نهجاً متوازناً وليس مدفوعا بالعواطف فيما يتعلق بمسألة استخدام الأسلحة النووية، وذلك بعد أن دعا أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع هذا الأسبوع روسيا إلى استخدام سلاح نووي منخفض القوة في أوكرانيا.

وردا على سؤال عن تصريحات رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الذي انتقد أيضاً القيادة العسكرية الروسية بسبب الانتكاسات في ساحة المعركة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من حقه التعبير عن رأيه، لكن النهج العسكري الروسي ينبغي ألا يكون مدفوعا بالعواطف.

وقال بيسكوف للصحافيين: "هذه لحظة عاطفية جدا. ولرؤساء المناطق الحق في التعبير عن وجهات نظرهم، لكن حتى في اللحظات الصعبة يجب أن تبقى العواطف بعيدة عن أي نوع من التقييم. لذلك نحن نفضل التمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية".

وأضاف بيسكوف أن أساس أي استخدام للأسلحة النووية منصوص عليه في العقيدة النووية الروسية.

وتسمح تلك المبادئ التوجيهية باستخدام الأسلحة النووية إذا تم استخدامها، أو أي سلاح آخر من أسلحة الدمار الشامل، ضد روسيا أو إذا واجهت الدولة الروسية تهديداً وجودياً بسبب أسلحة تقليدية.

وأوضح بيسكوف أن هذه الحماية النووية تمتد إلى المناطق الأربع في أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها.