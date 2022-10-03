"الدوما" الروسي يوافق على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة

وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الإثنين، على قوانين بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، بعد استفتاءات نددت بها أوكرانيا والغرب.

ولم يعارض أي من نواب مجلس الدوما الروسي القرارات التي تهدف لدمج مناطق خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا رسميا في روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما في منشور على تليغرام مرفقاً بخريطة لروسيا تتضمن المناطق الأربع وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014: "تم اتخاذ القرار بالإجماع. هناك 89 كياناً في الاتحاد الروسي".