53 قتيلاً في الاعتداء على مركز تعليمي بأفغانستان

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركزاً تعليمياً في كابول، يوم الجمعة الماضي، إلى 53 شخصاً على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الاثنين.

وقالت البعثة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك 53 قتيلاً بينهم 46 فتاة وشابة على الأقلّ بالإضافة إلى 110 جرحى".

وكان انتحاري فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة، بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات.