بيسكوف: استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً للعقيدة النووية

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية

وذكر موقع قناة ريا نوفوستي إن بيسكوف قال في تصريحات ردا على سؤال صحافي حول دعوات البعض داخل روسيا لاستخدام الاسلحة النووية في العملية الخاصة في أوكرانيا: "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها".