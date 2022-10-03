إيقاف مسؤول روسي عن العمل بعد استدعاء الآلاف للقتال عن طريق الخطأ

أوقف مسؤول عن التجنيد العسكري عن عمله في منطقة في أقصى شرق روسيا، بعد استدعاء آلاف الأشخاص عن طريق الخطأ للقتال في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة خاباروفسك ميخائيل ديغتياريوف، إن المفوض العسكري في المنطقة يوري لايكو تم إيقافه عن العمل، ولن يكون لذلك أي تأثير على الهدف الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين، ولم يذكر السبب المحدد لإيقافه لكنه أشار إلى أنه مرتبط بأخطاء عدة.

وأضاف: "خلال عشرة أيام، تلقى آلاف المواطنين استدعاءات وتوجهوا إلى المراكز العسكرية. أرسلنا نحو نصفهم إلى المنزل لأنهم لا يستوفون شروط الالتحاق بالجيش".