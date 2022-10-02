ألمانيا تستدعي السفير الروسي

استدعت ألمانيا السفير الروسي مثل عدة دول أوروبية أخرى. وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد أنه «تم استدعاء السفير الروسي سيرغي نيتشاجيف على وجه السرعة لوزارة الخارجية الألمانية».

وجاء بذلك رد فعل الحكومة الاتحادية على تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا وضم روسيا لأربعة مناطق أوكرانية.

يذكر أنه تم استدعاء السفير الروسي في إيطاليا أيضا للغد الاثنين، وكان تم استدعاء السفير الروسي في بلجيكا أول أمس الجمعة.