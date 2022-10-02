رؤساء أوروبيين يستنكرون ضم موسكو لأراضٍ أوكرانية

ندد رؤساء تسع دول في حلف شمال الأطلسي(ناتو) في وسط وشرق أوروبا بضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية محتلة، واصفين ذلك بأنه غير شرعي.

وقال في بيان مشترك اليوم الأحد «نؤكد مجددا دعمنا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. لا نعترف ولن نعترف أبدا بالمحاولات الروسية لضم أي من الأراضي الأوكرانية».

ووقع البيان رؤساء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو(الجبل الأسود) ورومانيا وسلوفاكيا.

وكتب الرؤساء «ندعم أوكرانيا في دفاعها ضد التدخل الروسي ونطالب روسيا بأن تنسحب على الفور من جميع الأراضي المحتلة ونشجع جميع حلفاء الناتو لزيادة دعمهم العسكري بشكل كبير لأوكرانيا.. يجب محاسبة جميع من يرتكبون جرائم العدوان وتقديمهم للعدالة».

كما أشار رؤساء الدول التسع أيضا إلى دعم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو.

وكتبوا «إننا نؤيد بشدة قرار قمة الناتو، التي عقدت في بودابست في عام 2008، فيما يتعلق بالعضوية المستقبلية لأوكرانيا. في ذلك الوقت عرضت على أوكرانيا احتمال الانضمام إلى التحالف الدفاعي في تاريخ لاحق».