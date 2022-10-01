انقلاب ثان في بوركينا فاسو في 8 أشهر

شهدت بوركينا فاسو انقلابًا ثانيًا في ثمانية أشهر، الجمعة، إذ إن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نهاية يناير أُقيل بدوره من منصبه بأيدي جنود.

وأعلن عسكريون في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة داميبا. وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه، في نحو الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.

وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم «تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح» وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

كذلك، فُرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرا.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ«التدهور المستمر للوضع الأمني» في البلاد.

وجاء في بيانهم «قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها».