«إيان» يحدث دماراً هائلاً في فلوريدا

أدى الإعصار إيان إلى مقتل 23 شخصا على الأقل أثناء مروره بفلوريدا، على ما أعلنت سلطات الولاية الجمعة.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا. وتحدثت عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة ”سي إن إن“ أن 45 شخصا لقوا حتفهم.

واجتاح الإعصار ”إيان“ ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، وضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، في إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

واشتد ”إيان“ وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 241 كيلومترا في الساعة قبل تراجعه للدرجة الثالثة.

وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع ”باور آوتدج“ المتخصص.