ألمانيا تدعم المبعوث الأممي الجديد ومهمته في ليبيا

جدد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، أمس، استعداد بلاده لدعم الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوك وباتيلي، على هامش انعقاد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما نشره بوك على حسابه على «تويتر».

بدوره، علق السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، على اللقاء قائلاً على حسابه على موقع «تويتر»: «مرحباً بكم مرة أخرى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي. أتطلع إلى الحصول على فرصة لمقابلتك والعمل معك في ليبيا»، بحسب ما أوردته «بوابة الوسط» الإخبارية الليبية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في الثاني من الشهر الجاري تعيين باتيلي بمنصب الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للمبعوث السابق السلوفاكي يان كوبيش.