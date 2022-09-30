بوتين يحتفل مع الروس بضم 4 مناطق أوكرانية: "النصر سيكون لنا"

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ان روسيا ستحقق "النصر" في النزاع مع اوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالاً بضم أربع مناطق اوكرانية.

وقال الرئيس الروسي على وقع تصفيق آلاف من انصاره رفع بعضهم الاعلام الروسية "النصر سيكون لنا". وأضاف، مخاطبا سكان المناطق التي تم ضمها، "اهلا بكم في الوطن"، معتبراً ان هؤلاء "عادوا إلى وطنهم التاريخي".