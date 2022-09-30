زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب رسمياً "انضماماً عاجلاً" الى حلف شمال الأطلسي

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن اوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل الى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسمياً ضم أربع مناطق اوكرانية سيطرت عليها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي "نتخذ قراراً حاسماً عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل الى حلف شمال الاطلسي".

وأكد انه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعيد طلب الاخير من كييف وقف القتال.

وقال زيلينسكي في فيديو بث على الانترنت ان "إوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد".