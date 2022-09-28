روسيا تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي دولي» اثر التسرب من نورد ستريم

فتحت أجهزة الأمن الروسية تحقيقاً في «عمل إرهابي دولي» بعد التخريب المفترض لأنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، حسبما أعلنت النيابة العامة الروسية الأربعاء.

وقالت النيابة في بيان نشر على حسابها على تطبيق «تلغرام»، «بناء على العناصر المُرسلة من النيابة العامة الروسية ... فتحت هيئة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي قضية جنائية. وبدأ تحقيق أولي».

وأضاف البيان «قرب جزيرة بورنهولم (الدنماركية)، تم ارتكاب أفغال متعمدة لإلحاق ضرر بخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الواقعين في أعماق بحر البلطيق».

وتابع أن «روسيا الاتحادية تعرضت لضرر اقتصادي خطير بسبب هذه الأفعال».