الشرطة الألمانية: سبب انفجار مدينة هاله اشتعال بخاخات مزيل للعرق

قالت الشرطة الألمانية إن من المحتمل أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في مراحيض عامة بمدينة هاله شرقي البلاد مساء أمس الثلاثاء، اشتعال بخاخات مزيل للعرق.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء:«هناك اشتباه في وجود علاقة لهذه البخاخات بالأحداث».

وكان الانفجار الذي وقع في مراحيض عامة في مبنى تجاري وسكني في قلب المدينة مساء أمس تسبب في حدوث إصابات خطيرة لمراهقتين وامرأة.

وأفادت الشرطة بأن المصابات الثلاث لا يزلن في المستشفى اليوم، لكنها نفت وجود خطر على حياة أي منهن.

كانت الشرطة استبعدت أمس أن يكون ما حدث هو حادث غاز.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الحادث بالمأساوي، لكنه قال إنه تبين بعد الفحص أن المبنى لا يزال يمكن استخدامه رغم الأضرار، وأضاف أن تحديد قيمة الأضرار يتطلب تقييم من خبير.

كانت الشرطة فرضت أمس نطاقا أمنيا في المنطقة في دائرة بلغ نصف قطرها 100 متر حول موقع الحادث، وتم إجلاء السكان في هذه المنطقة عن منازلهم، وذلك قبل أن تعود الشرطة وترفع الإغلاق في قطاع كبير من المنطقة، وقال المتحدث إن الشرطة أبقت على إغلاق موقع الأضرار الواقع مباشرة في منطقة المراحيض العامة، وذكر أن دخول المبنى صار متاحا مرة أخرى.