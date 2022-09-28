روسيا تطالب بايدن بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من "نورد ستريم"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي نورد ستريم اللذين يربطان روسيا بأوروبا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على منصات التواصل الاجتماعي: "في 7 فبراير 2022 قال جو بايدن إن نورد ستريم سينتهي أمره إذا غزت روسيا أوكرانيا ... بايدن ملزَم بالإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة نفذت تهديدها".