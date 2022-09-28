الكرملين يرفض اتهام روسيا بالهجوم على "نورد ستريم"

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن مزاعم اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم "حمقاء"، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأميركية التي تورد الغاز إلى أوروبا.

وخلال مؤتمر صحافي يومي قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.

وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمرك والسويد إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة للغاز في بحر البلطيق من خطي أنابيب الغاز الروسيين.