كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتخطى 616 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 616 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 616 مليونا و158 ألفا و831.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و539 ألفا و943 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و264 مليونا و833 ألفا و416 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.