الاتحاد الأوروبي: استفتاءات الضم في أوكرانيا غير قانونية

ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها "غير قانونية وتم التلاعب بنتائجها"، بحسب وصفه.

وقال بوريل في تغريدة: "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي وبمقاومته".