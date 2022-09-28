الاتحاد الأوروبي: تسرب الغاز في "نورد ستريم" عمل متعمد

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يعتبر أن تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر يربطان روسيا بألمانيا هذا الأسبوع "ليس مصادفة" وسط مؤشرات على "عمل متعمد".

وإذ عبر عن "قلق بالغ" إزاء التسرب في خطي نورد ستريم 1 و 2 داعيا إلى إجراء تحقيق، قال بوريل في بيان أن: "كل المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حالات التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد".