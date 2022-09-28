الإعصار "إيان" يقطع التيار الكهربائي عن كوبا بأكملها

قطع الإعصار إيان الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضا من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة كإعصار كبير يوم الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجيا إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقا لمجلة بوليتيكو الأميركية.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا ، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة ، في الوقت الذي يتجه فيه نحو ولاية فلوريدا فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سرعة هبوب الرياح في الإعصار إيان قفزت إلى 205 كيلومترات في الساعة مع اقترابه من مدينة بينار ديل ريو، بكوبا، وفقا لمذكرة صادرة عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في الساعة 0500 صباحا بتوقيت نيويورك.