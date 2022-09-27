تسجيل انفجارين تحت البحر قبل تسرب الغاز من "نورد ستريم"

تم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار".