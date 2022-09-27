الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منظمي استفتاءات الضم في أوكرانيا

أكّد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا غير قانونية، وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".

والاتحاد الأوروبي يحضّر حالياً حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى أفراد منها، حسبما قال الثلاثاء لوك بيار دوفين، وهو أحد معاوني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

وقال دوفين: "سنضيف إلى القائمة الأشخاص الذين من الواضح أنهم شاركوا في هذه الاستفتاءات".

ولفت ستانو إلى أن المواطنين الأوروبيين الذين تقدّمهم موسكو بصفة مراقبين دوليين في استفتاءات الضم هذه يمكن أيضًا أن تفرض عليهم عقوبات.