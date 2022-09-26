ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مدرسة روسية إلى 15

قتل 15 شخصاً على الأقل بينهم 11 طفلًا عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في وسط روسيا، اليوم الاثنين، وندّد الرئيس فلاديمير بوتين بـ"هجوم إرهابي غير إنساني".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "يأسف الرئيس بشدة لمقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي".

وقالت لجنة التحقيق في روسيا في بيان: "توفي 15 شخصًا منهم 11 طفلًا وأربعة بالغين، وكان هناك 24 جريحًا آخر منهم 22 طفلًا وبالغيْن".

وأفاد المحققون بأن المشتبه به الذي انتحر كان يرتدي قميصا باللون الأسود عليه رموز نازية ويضع قناعاً.

وأضافوا في بيان: "مطلق النار كان تلميذاً سابقاً في المدرسة ويدعى أرتيوم كازانتسيف، من مواليد عام 1988، ونجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان من أتباع الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية".

ونشر المحققون مقطع فيديو يظهر جثة رجل ممدّد على الأرض، والدماء تحيط برأسه، ويرتدي قميصاً أسود عليه شعار نازي باللون الأحمر.