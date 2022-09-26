بوتين يمنح ادوارد سنودن الجنسية الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بعض البيانات.