روسيا تستبدل الجنرال المسؤول عن الإمدادات اللوجستية

أعلنت روسيا، اليوم السبت، استبدال الجنرال المسؤول عن الإمدادات اللوجستية في جيشها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر".

وحل محل بولغاكوف،الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عامًا) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية.

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان الروسية.