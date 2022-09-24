إقالة نائب وزير الدفاع الروسي بولغاكوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم (السبت)، إقالة نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولغاكوف من منصبه، عازية الخطوة بشكل رسمي إلى نقل بولغاكوف إلى «منصب آخر».

وسيخلف بولغاكوف في منصبه ميخائيل ميزينتسيف الذي كان يرأس حتى الآن مركز إدارة الدفاع الوطني، وسيشرف ميزينتسيف في منصبه الجديد بشكل خاص على لوجيستيات الجيش.

يذكر أن ميزينتسيف معروف في الخارج أيضاً، حيث إنه مسؤول عن الهجمات الخطيرة التي وقعت على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا التي استولى عليها الروس في نهاية مايو (أيار) الماضي.

وحسب الجانب الأوكراني، فقد قُتِل آلاف المدنيين أثناء حصار المدينة الذي استغرق أسابيع، كما تم تدمير جزء كبير من المدينة، وكانت بريطانيا أدرجت ميزينتسيف على قائمة عقوبات بوصفه «جزار ماريوبول».

وكانت القيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويجو، تعرضت مؤخراً لانتقادات حتى داخل دوائر قريبة من الكرملين، وذلك بعد الهزائم الأخيرة التي منيت بها روسيا، حيث كان الجيش الروسي قد اضطر قبل نحو أسبوعين إلى الانسحاب من منطقة خاركيف شرق أوكرانيا تحت وطأة الهجمات المضادة الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتعبئة الجزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط.