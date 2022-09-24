إيران.. الجيش والمخابرات يحذران من المشاركة في تظاهرات

أصدر الجيش الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وقال الجيش في بيان «لن تسمح القوات المسلحة والشعب أبداً للأعداء باستغلال الوضع الراهن»، بحسب «إسنا».

كما حذر جهاز الاستخبارات من المشاركة في «التجمعات غير القانونية».

ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أول من أمس، قوات الأمن إلى الرد بالقوة على التظاهرات في عموم البلاد.

واندلعت التظاهرات إثر وفاة الإيرانية مهسا أميني، التي تبلغ 22 عاماً. وألقي القبض عليها قبل أكثر من أسبوع، لعدم التزامها قواعد الزي الإسلامي.

وتوفيت يوم الجمعة قبل الماضي، بعدما أصيبت بغيبوبة. وفي حين من غير الواضح ما الذي تسبب في وفاتها، يقول المنتقدون إن شرطة الأخلاق استخدمت العنف ضدها.

ورفضت الشرطة الاتهامات. ومن حينها يتظاهر الآلاف عبر البلاد ضد السياسات القمعية التي تتبعها الحكومة. وخلفت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، بينهم أفراد أمن ومتظاهرون، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني. وانطلقت مسيرات نظمتها السلطات الإيرانية في مدن عدة بالبلاد، أمس، حيث طالب بعض المتظاهرين بإعدام مثيري الشغب.

وأظهرت التغطية الحية للتلفزيون الرسمي المشاركين في المسيرات وهم ينددون بالمحتجين المناهضين للحكومة، ويصفونهم بأنهم «جنود إسرائيل». كما رددوا هتافات تقول «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».