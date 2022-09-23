الأمم المتحدة: جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا

أكد محققو الأمم المتحدة، اليوم، أن "جرائم حرب ارتُكبت" في أوكرانيا منذ بدء الحرب في أواخر فبراير الماضي، عارضين تقريرا يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى الآن.

وعرضت لجنة التحقيق الدولية على مجلس حقوق الإنسان الاستخلاصات الأولية لتحقيقها حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

وأوضح رئيس اللجنة إريك موزه أنه "استنادًا إلى الأدلة التي جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا"، ذاكرا عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية والإعدامات العديدة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

وأيد العديد من الدبلوماسيين هذه الاتهامات فيما بقي مقعد روسيا فارغاً.