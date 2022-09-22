عبدالله بن زايد يلتقي الأمين العام لحلف "الناتو" في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " الناتو".

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بحث التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وحلف الناتو بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما استعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وناقشا عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ، أن دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تجمعهما شراكة متميزة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين ، مشيرا إلى الحرص على تنمية التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه أكد معالي ينس ستولتنبرغ على الإسهامات البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي ، مشيدا بجهودها الإنسانية والإنمائية البارزة التي يمتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.