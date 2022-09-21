زيلينسكي: لا اعتقد أن "سيّد الكرملين" سيستخدم السلاح النووي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء في مقابلة مع محطة بيلد التلفزيونية الألمانية، إنه لا يعتقد أن سيّد الكرملين سيستخدم السلاح النووي، وذلك رداً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي هدد باستخدام السلاح النووي دفاعاً عن بلاده.

وقال الرئيس الأوكراني بحسب مقتطفات من هذه المقابلة "لا أعتقد أن هذه الأسلحة ستستخدم. لا أعتقد أن العالم سيسمح له باستخدام هذه الأسلحة".