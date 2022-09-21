زيلينسكي: فرص إجراء محادثات سلام مع بوتين تتضاءل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن فرص إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب تتضاءل، مضيفا أن ذلك قد يحدث فقط إذا سحب الزعيم الروسي قواته من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في حديث لقناة بيلد التلفزيونية الألمانية عبر مترجم أن أوكرانيا ليس لها أي تأثير على موعد انتهاء حكم بوتين في روسيا، لكنها تريد التحدث إلى موسكو من موقع قوة.

وكرر زيلينسكي دعوات لألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، قائلا إنها ضرورية لإنقاذ أرواح.