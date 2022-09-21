بلومبرغ: إمدادات الجرعة المعززة من مصل مودرنا المضاد لكورونا محدودة

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بعض الصيدليات في الولايات المتحدة القول إن هناك نقصا فى الجرعات المعززة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث ظل أحد المصانع التي تنتج اللقاحات خارج الخدمة بعد عملية فحص وتفتيش تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم شركة "والجرينز بوتس ألاينس" المالكة لسلاسل صيدليات في رسالة بالبريد الإلكتروني أن إمداد الحكومة الأمريكية من اللقاح حالياً محدود، مما سبب اختلاف بين مواعيد تسليم اللقاحات عبر البلاد.

وذكرت شركة "سي في إس هيلث" إن بعض صيدلياتها نفدت منها جميع الجرعات الجديدة التي تلقتها من الحكومة، وان الشركة تحاول الحصول على المزيد من الجرعات.