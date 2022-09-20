أردوغان يدعو إلى "خروج يحفظ الكرامة " من الحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا وأوكرانيا للوصول إلى حل وسط بشأن "خروج يتسم بحفظ الكرامة " من الصراع الحالي.

وقال أردوغان في خطابه لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحتاج إلى التوصل إلى حل عادل وعملي ودبلوماسي من شأنه توفير خروج يحفظ كرامة الطرفين".

وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل على ضمان انتهاء الحرب عن طريق حماية "سلامة أراضي (أوكرانيا) وسيادتها".