ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لكافة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لجميع الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم أومرييف".

وأكد "ولي العهد السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"وفقاً لـ"واس".

من جهته، نقل السيد رستم أومرييف تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت السعودية، في التاسع من شهر أغسطس الماضي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص.