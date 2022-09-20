أوغندا تعلن رصد تفش لفيروس إيبولا بعد اكتشاف حالة تحمل سلالة السودان

قالت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في أوغندا، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد تفش لفيروس إيبولا في البلاد بعد أن أكدت السلطات الصحية العثور على حالة من سلالة السودان النادرة نسبيا.

وقالت الوزارة على "تويتر" إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاماً ظهرت عليه الأعراض في منطقة موبيندي بوسط أوغندا وتوفي فيما بعد.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ديانا أتوين في مؤتمر صحافي "نريد إحاطة البلاد علماً بأننا نشهد تفشيا لفيروس إيبولا وهو ما أكدناه بالأمس".

وأضافت أن المصاب كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وآلام في البطن وكان يتقيأ دما. وكان قد تلقى علاجا في بادئ الأمر من الملاريا.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا في بيان إن هناك حاليا ثماني حالات مشتبه بها تتلقى الرعاية في منشأة صحية، مضيفًا أنه يساعد السلطات الصحية الأوغندية في التحقيق ونشر الأخصائيين في المنطقة المتضررة.