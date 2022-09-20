مقتل أكثر من 200 عسكري أرميني في المواجهات مع أذربيجان

قتل أكثر من 200 جندي ارميني الاسبوع الماضي في اسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020 وفق حصيلة جديدة أعلنها الاثنين مجلس الأمن الأرميني.

وافاد مجلس الأمن الأرميني أن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم ثلاثة مدنيين" مضيفاً أن "مدنيين هم في عداد المفقودين فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".

ووقع 20 جندياً في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني بحسب المصدر ذاته.

وبذلك يرتفع عدد القتلى لدى الجانبين الى 300.

وذكرت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكرياً منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.

وهذا التصعيد غير مسبوق منذ 2020 ويهدد بنسف عملية السلام الهشة بين أرمينيا وأذربيجان، البلدين اللذين يتقاسمان حدودا على طول ألف كلم في القوقاز.

وخلال زيارتها ليريفان الاحد، دانت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، هجمات باكو "غير المشروعة".

وزيارتها ليريفان دليل جديد على تقارب بين واشنطن ويريفان في الوقت الذي تواجه موسكو الوسيط التقليدي في هذه المنطقة، صعوبات في هجومها العسكري على أوكرانيا.