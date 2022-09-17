أمطار وفيضانات تقتل 10 أشخاص في إيطاليا

تسببت زخات كثيفة من الأمطار في مناطق بوسط إيطاليا بوفاة 10 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين، وفق ما كشفت السلطات المحلية.

وطلبت السلطات المحلية في بعض المدن من المواطنين "عدم مغادرة منازلهم، والبقاء في الطوابق العليا من البيوت".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء، ماريو دراغي "في هذه المرحلة هناك عشرة قتلى وأربعة مفقودين، لكن للأسف هذه الأعداد تزداد باستمرار"، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وقدم دراغي "تعازيه الحارة للضحايا" وأعلن حال الطوارئ في منطقة ماركي وصرف دفعة أولى من خمسة ملايين يورو لتمويل المساعدات الأولية.

فابريزيو كورسيو، رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا قال إن المناطق التي غمرتها الفياضانات في غضون ساعات تشكل حوالي "ثلث الأمطار التي تهطل عادة خلال عام"، حيث يأتي هذا الطقس الماطر في أعقاب جفاف قياسي أثر على العديد من البحيرات والأنهار ودمر مساحات زراعية واسعة.

وأضاف كورسيو "لقد كانت هناك لحظات من الرعب مع مستويات غير عادية من المياه".

وأعلن عناصر الإطفاء الجمعة على تويتر أن "عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى الأشجار وأسطح المنازل تم إنقاذهم". وافادوا بالقيام بـ"أكثر من 150 عملية تدخل".

وغمرت المياه أيضا الأقبية وجرف التيار القوي العديد من السيارات أو طمرت تحت انهيارات التربة. وتسبب تساقط الأشجار وانهيارات التربة في قطع العديد من الطرق المحلية مما يعقد عمل المسعفين.