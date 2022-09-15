سفير الدولة لدى كازاخستان يلتقي أمين عام مجلس حكماء المسلمين

التقى سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، في مقر السفارة بالعاصمة نور سلطان، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذي يعقد في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري. ورحب العريقي بالأمين العام لمجلس حكماء المسلمين والوفد المرافق له، وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبدالسلام للعريقي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي وقعت من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة أبوظبي عام 2019.