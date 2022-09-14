رئيس كازاخستان يكرم محمد مطر الكعبي ويمنحه جائزة أستانا الدولية

منح قاسم جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم، الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف "جائزة أستانا الدولية" التي تعد إحدى أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطي لمساهمته في مجال الحوار بين أتباع الأديان و نشر ثقافة الأخوة و السلام العالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان تحت عنوان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19" بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.