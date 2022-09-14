بوتين لـ"غوتيريش": الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولاً إلى الدول الفقيرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولاً إلى الدول الفقيرة والتي هي في أمس الحاجة إليها.

وذكر الكرملين في بيان انه خلال هذه المباحثات "كان التركيز الرئيسي على تطبيق اتفاقات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية".

وشدد الطرفان على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.