الولايات المتحدة تستعد لإرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا

تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة أخرى من المساعدات لأوكرانيا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، والذي أشار إلى تحول في الزخم الذي تشهده الحرب، بعد أن ذكرت أوكرانيا أنها استعادت أكثر من 2300 ميل مربع من الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال كيربي: "أعتقد أن ما ترونه هو بالتأكيد تحول وزخم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في الشمال".

وأضاف كيربي أنه سيترك الأمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحديد ما إذا كان قد تم بالفعل الوصول إلى نقطة تحول في الصراع أم لا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني الأخير يمثل نقطة تحول في الصراع أم لا.