الكرملين: طموحات أوكرانيا بشأن عضوية "الناتو" تظل تهديداً لروسيا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما زالت تمثل تهديداً لأمن روسيا، وأكد على حاجة روسيا للقيام بما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي التهديد الرئيسي لروسيا الذي يبرز الحاجة الملحة لضمان أمننا ومصالحنا الوطنية".

وكانت موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا إطلاقا في الحلف العسكري، قبل أن ترسل عشرات الآلاف من قواتها للحرب ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.