شيخ الأزهر يلتقي الوفود الإسلامية المشاركة في مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان

التقى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم رؤساء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، تحت عنوان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في الفترة ما بعد وباء كوفيد 19".

وأمّ شيخ الأزهر الشريف رؤساء وأعضاء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر لصلاة الظهر في مسجد "حضرة السلطان".. و تبادل عقب الصلاة أطراف الحديث مع رؤساء وأعضاء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر، واستمع لبعض طلَّاب كازاخستان الحاصلين على منح دراسية للدراسة بجامعة الأزهر.

وأكد أن الأزهر الشريف يرحِّب دائمًا بالتعاون مع الجميع، ويدعم كافة الجهود الهادفة لوحدة المسلمين حول العالم، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم تحض على التعاون والرحمة والإنسانية.