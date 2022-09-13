مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إنهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق في عمَان

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في إنهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.

وقال عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن العام لوكالة فرانس برس 'ن "فرق الإنقاذ المتخصصة تمكنت من إجلاء وفاة من تحت الأنقاض وستة مصابين إثر انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، الثلاثاء".

واضاف إن "فرق الإنقاذ ما تزالت تتعامل مع الحادث وتعمل على إجلاء المصابين".

من جهتها، أكد مصدر في مديرية الدفاع المدني "وجود عدد من المحاصرين في المبنى المنهار".

وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن "رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى إنهيار هذه العمارة".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.