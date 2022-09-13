بلينكن: من السابق لأوانه التكهّن بنتيجة الهجوم الأوكراني المضاد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّه من السابق لأوانه التكهّن بنتيجة الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف في شمال شرق أوكرانيا ضدّ القوات الروسية.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المكسيكية: "من السابق لأوانه أن نقول بالضبط إلى أين سيأخذنا كلّ هذا، نحن في الأيام الأولى من الهجوم المضادّ، لذلك أعتقد أنّه لن يكون من المناسب التكهّن بالضبط إلى أين سيقودنا كلّ هذا".

وأضاف الوزير الأميركي: "الروس يحتفظون بقوات كبيرة جداً في أوكرانيا، بالإضافة إلى معدّات وذخيرة، لكن من الواضح أنّ الأوكرانيين يحرزون إنجازات كبيرة، خاصة في شمال شرق بلدهم".

وأشار إلى "شجاعة الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم"، مؤكداً أنّ الولايات المتّحدة ستواصل تزويدهم بالسلاح والذخيرة وبكلّ ما هو ضروري.