الكرملين: لا مناقشات بشأن إعلان التعبئة لدعم الحملة في أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أنه لا مناقشات تجري بشأن إعلان تعبئة عامة لدعم الحملة العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من هجوم أوكراني خاطف أجبر روسيا على الانسحاب من كافة أنحاء منطقة خاركيف تقريبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصال مع الصحافيين، إن مطالبة البعض بالتعبئة دليل على "التعددية"، وأن الروس في المجمل يواصلون دعم الرئيس فلاديمير بوتين.